في اليوم الـ222 من الحرب.. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب متواصلة لليوم الـ222 على التوالي.

ففي بلدة جباليا شمال قطاع غزة، استشهد 4 أشخاص وأصيب آخرون بقصف طائرة حربية إسرائيلية منزلا لعائلة أبو الحسنى، ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا.

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، استشهدت طفلة جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة براش في محيط النادي، ونقلت إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات المجاور.

وشهدت أحياء "الزيتون والصبرة والرمال" في مدينة غزة، قصفا جويا ومدفعيا مكثفا من الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وتجدد القصف المدفعي العنيف على منطقة المصلبة ومحيط شارع 8 بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط 7 جرحى وصلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية بغارات عنيفة شارع غزة القديم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وشهدت أحياء السلام والجنينة والبرازيل شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قصفا مدفعيا ألحق دمارا واسعا في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وبلغ عدد الشهداء منذ بدء الحرب على قطاع غزة 35 ألفا و173 شخصا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 79061 مصابا، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.