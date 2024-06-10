الخروف بـ18 ألف جنيه.. تعرف على أسعار الأضاحي في محافظة المنيا 2024

ايام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحي المبارك حيث تشهد محافظة المنيا ازدحاما ملحوظًا في أسواق المواشي حيث يتوافد الأهالى للحصول على افضل لعيد الأضحى المبارك وتزايدت اهتمامات العديد من المواطنين خلال الفترة الحالية بمعرفة أسعار الأضاحي 2024 داخل الأسواق حسب السوق المحلي، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يُقبل المصريين على العزومات، وتناول الأطعمة الشهية خصوصًا اللحوم، وشهدت أسعار الأضاحي 2024 ارتفاعًا مقارنة بأسعار الأضاحي خلال العام الماضي.

وتبدأ أسعار العجول من 150 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر العجول بين 45 ألف جنيه للعجول الصغيرة، وحتى 120 ألف جنيه للعجول الكبيرة التي تصلح للأضحية، وتشمل هذه الأنواع العجول البلدية والفريزيان، والتي تزيد أسعارها عن البلدية بسبب كثرة لحومها وجودة قوامها وأسعار الخرفان في السوق تتراوح أسعارها من 180 جنيهاً للكيلو، وأسعار الخراف بين 8 آلاف جنيه و18 ألف جنيه .

وينشط سوق المواشي في مدينة ملوي قبل عيد الأضحى بشكل ملحوظ، حيث يقبل الزبائن على شراء العجول والخرفان لتقديمها كأضاحي، وتتميز الأضاحي المفضلة بالسلامة من أي كسور أو عرج، وخلو العيون والفم والأذن من أي عيوب.

وعن أسعار الأضاحي فى اسواق المنيا نجد سعر كيلو البقر الكبير القائم 155 جنيهًا، وسعر الجاموس الصغير القائم 165 جنيهًا للكيلو، وسعر الجاموس الكبير القائم 155 جنيهًا للكيلو، وسعر البقري الصغير القائم 165 جنيهًا للكيلو، واللحوم البقري كبير السن 110 جنيهات، واللحم البقري صغير السن يتراوح ما بين 140 لـ 150 جنيهًا وسجلت أسعار اللحوم البتلو نحو 250 جنيهًا، وكيلو لحوم الماشية الذكور القائم 170 جنيها، وسعر الضأن 175 جنيهًا، وكيلو الخروف البلدي يتراوح ما بين 160 و220 جنيها، ويتراوح سحر الخروف ما بين 6 و10 آلاف جنيه، وسعر كيلو الخروف البرقي قائم يتراوح ما بين 190 و225 جنيهً، أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة وتتراوح أسعار كيلو اللحوم البقري البرازيلي بين 280 و350 جنيها سعر كيلو اللحم الهندي المفروم 250 جنيها.

سعر كيلو اللحوم الكندوز 230 جنيها، وسعر السجق المستورد بلغ 180 جنيهًا وتتراوح أسعار اللحوم البلدي بين 320 و 350 جنيهًا بانخفاضات تصل إلى 30 جنيهًا للكيلو وبلغ سعر الكندوز اليوم 390 جنيهًا للكيلو وتتراوح أسعار اللحوم الجملي ما بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

ويقول الحاج ابراهيم، أحد التجار إن السوق يشهد هذه الأيام إقبال كثيف من الفلاحين وراغبى الأضحية، خاصة على الأغنام والماعز والبتلو "العجول الصغيرة".

وأضاف أن الخروف الجبلى، الذى تربى على البيئة الصحراوية، ويسمى البرجى يعد الأكثر مبيعًا وإقبالا من المواطنين بسبب قلة الدهون فيه، وهناك نوع آخر وهو الخروف البلدى وهو الأكثر شيوعا بين المواطنين مؤكدا ام هذا هو الوقت المناسب لشراء الاضاحى لمن يرغب فى الشراء بسبب انخفاض الاسعار فى كل انواع الماشية بنسبة تتراوح بين 15% الى 20% .

وأضاف أنّ شكل الجاموس مهم لتحديد صحتها: «الصغيرة بتكون واضحة ووزنها مش كبير وأعلى في السعر على عكس الكبيرة بيكون وزنها أكبر لكن أكثرها دهن مش لحم».موضحا ، أنه عند شراء الماشية يجب رؤية أسنانها أولًا، فإذا كانت سليمة وكاملة تدل على صغر سنها وفي حالة جيدة كما أن الخروف المناسب للأضاحى في عيد الأضحى المبارك، يجب أن يراعى فيه عدة شروط هامة بأن يتأكد المواطن بنفسه من عدم وجود قطع بالأذن أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية بالفروة، وأن يكون الخروف نشيط الحركة وتجنب الخامل أو مطأطأ الرأس أو الراقد، وقوائمه سليمة ولا يوجد عرج ظاهر، وعدم وجود إفرازات ظاهرة من الفم أو الانف، وتكون العينان لامعتان نظيفتان وليس بهما إفرازات أو إحمرار، ويجب فحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس ونظيف، بجانب أهمية فحص أسنان الخروف اللبنية ويفضل السن حتى استبدال زوج واحد من الأسنان الدائمة، والقيام بالضغط على جانبي البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه، والتعرف على حجم اللحوم بالخروف عن طريق وضع كف اليد و محاولة الإمساك بعظام الظهر وفحص الفخذ، ويفضل أن يكون حجم لية الخروف صغيرة أو متوسطة بالنسبة لحجم الخروف، وأن يكون تنفس الخروف طبيعي لا يعاني من النهجان أو السعال.

أما على جانب عمل الطب البيطرى لحماية المواشي قبل عيد الأضحى، فيواصل رجال الطب البيطرى بالمحافظة ، حملاتهم ولجانهم المكثفة لحماية الثروة الحيوانية قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، حيث قاد رجال الطب البيطرى حملات لفحص وتحصين الأبقار والعجول في سوق المنيا للماشية وذلك إستمراراً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالمنيا فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بالمحافظة

توفير اللحوم في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية

ومن جانبها، استعدت وزارة التموين لإستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال توفير اللحوم في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، بالإضافة إلى شن حملات رقابية لضبط الأسواق

واعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتهاء الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تطهير المجازر وتجهيز ساحات العيد بالمدن والقري ورفع درجة الاستعداد بمختلف القطاعات والمرافق العامة، وإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة العيد.

ومن جهتها، أشارت مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إلى تطهير وتعقيم وتنظيف 38 مجزرا حكومياً بجميع المراكز، لاستقبال أضاحي المواطنين ويتم ذبحها وتقديم الخدمات بالمجان طوال فترة العيد.