وسط فرحة وزغاريد الأهالي.. محافظ المنوفية يفتتح مدرسة التمريض الجديدة بأشمون

احتفالاً بالعيد القومي الـ 118 ، استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون بافتتاح مدرسة التمريض الجديدة ( إحلال وتجديد) بمستشفي أشمون العام ، بإستثمارات بلغت 8 مليون و 440 ألف جنيه ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية .

حضر الإفتتاح محمد موسي نائب المحافظ ، النواب صابر عبد القوي ، أحمد الخشن ، عصام ياسين أعضاء مجلس النواب ، المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة ، المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، والدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي ، والدكتورة هناء السيسى مدير مدرسة التمريض ، والدكتور إبراهيم ناصر مدير مستشفى اشمون العام .

ووسط فرحة وزغاريد الأهالي ، أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة وتفقد غرفة الكمبيوتر والمكتبة وعدد من الفصول الدراسية ، وأشارت المهندسة وفاء صبحي أن المدرسة تتكون من 5 أدوار و تضم 9 فصول دراسية ، و 6معامل تمريض وكمبيوتر ، فضلاً عن إنشاء مخازن ، قاعة إجتماعات ، IT Room ، مشيرة أنه تم تجهيز المدرسة وفقاً لأحدث النظم العلمية المتطورة .

وخلال تفقده ، أشار المحافظ أن تلك المدرسة ستساهم في تخفيف العبء عن أبنائنا الطلاب ومشقة سفرهم إلى المحافظات المجاورة ، مؤكداً على أهمية مدارس التمريض في تخريج كوادر مؤهلة من أطقم التمريض على أعلى مستوى بهدف تقديم خدمات طبية متميزة لأهالي المحافظة ، كما قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية بالمجان علي عمال النظافة بالمدرسة دعماً لهم .

كما تضمنت الجولة ، تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية بمستشفي أشمون الجديدة للوقوف علي آخر المستجدات وتذليل العقبات وتسريع معدلات الإنجاز ، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير المشروع عن مستجدات الأعمال بالمستشفى والمقامة على مساحة 7 أفدنة وستضم 230 سرير ، بتكلفة إجمالية " مليار و350 مليون جنيه " والتي ستخدم 950 ألف نسمة ، حيث من المقرر أن يتضمن الدور الأول التطعيمات والطوارئ والملفات والرعاية ومتابعة الطفل والصيدلية وغرفة الراكات والتيار الخفيف والكهرباء واستراحة المرضى والتذاكر ، والدور الثانى عيادة باطنة وأسنان وعلاج طبيعى ومعمل متوطنة ودم والمبادرة الرئاسية والمراهقين وغرفة التعقيم والفرز والمغسلة واستراحة التمريض ، كما يضم الدور الثالث المشغل وغرفة المحاضرات ومكاتب ادارية واستراحة الأطباء ، وخلال تفقده لموقع المستشفى قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية بالمجان علي عمال الموقع دعماً لهم .



المحافظ يفتتح وحدة طب وتنمية الأسرة بسبك الأحد

هذا وقد قام المحافظ بافتتاح وحدة طب وتنمية الأسرة بسبك الأحد بمركز أشمون ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وذلك من أجل النهوض بحياة الإنسان المصري وتحقيقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

حيث ازاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع المقام على مساحة 1900م ، وإستمع المحافظ لشرح تفصيلي من وكيل وزارة الصحة عن نوعية الخدمات الطبية التي يقدمها المركز لأهالينا بأشمون ، موضحة أن وحدة طب وتنمية الأسرة تضم عيادات تنظيم طب الأسرة وصيدلية ومكتب صحة وعلاج طبيعي وأسنان ومعمل وحضانة للأطفال ومشغل وإسعافات أولية وغرف تطعيمات ومبادرات للسيدات ، وكذا غرف استشارية لتقديم المشورة للمقبلين على الزواج ومشغل للفتيات ، وقام المحافظ بتفقد غرفة تطعيمات متابعة النمو والصيدلية وعيادة الأسنان وإستفسر عن عدد حالات المترددين علي الوحدة وتابع انتظام سير العمل بالاستقبال ، كما قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية بالمجان علي عمال الوحدة دعماً لهم .

هذا وقد أشار محافظ المنوفية أن جملة استثمارات الدولة في القطاع الصحي بلغت ما يزيد عن 4 مليار و730 مليون جنيه ، شملت المشروعات إنشاء مستشفي أشمون الجديدة ومستشفي الشهداء الجديدة ومستشفى الأورام بمنوف ومستشفى السادات العام الجديد ومستشفى قويسنا وشبين الكوم الجديدة، هذا فضلاً عن الخدمات التكميلية للمستشفيات العلاجية – تطوير مستشفى السادات المركزي – مستشفى صدر شبين الكوم ) ، مما يعد إضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

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