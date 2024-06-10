الأغذية العالمي: أوقفنا مساعداتنا لغزة عبر الرصيف البحري الأمريكي لدواع أمنية

أعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندى ماكين، أن البرنامج أوقف مساعداتها لقطاع غزة عبر الرصيف البحري الأمريكي لدواع أمنية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين.

يذكر أن الدكتور باسل ناصر، وزير الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطيني، قد صرح في وقت سابق، بإن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لحرب إبادة على مدار 9 أشهر، وأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة كارثية ولا يمكن وصفها.

وأوضح ناصر، أن الشعب الفلسطيني يعاني من نقص في مقومات الحياة الأساسية، ويجب فتح جميع المعابر مع قطاع غزة لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، بجانب التكدس الكبير في مراكز الإيواء بغزة ونعاني نقصا حادا في المواد الغذائية، مشددًا على أنه يجب إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة لتمكيننا من إغاثة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار القطاع.