وجع القلب.. أب يدهس طفلته أسفل عجلات سيارته أمام منزله بالفيوم

شهدت قرية كفر محفوظ التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم حادث مروع حيث لقيت طفله مصرعها تحت عجلات سيارة ميكروباص ملكية والدها أثناء قيامه بركنها امام المنزل وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية جاء مفاده وصول طفله تبلغ من العمر 5 سنوات مقيمة بقرية كفر محفوظ دائرة المركز ، إلى مستشفى طامية المركزي ،مصابة بجروح خطيرة.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة طامية إلى المستشفى وبسؤال أهليتها أكدوا أن والدها لديه سيارة ميكروباص يعمل بها وأثناء عودته من العمل قام بركن السيارة أمام المنزل دون أن يرى طفلتها وأثناء ذلك علت صرخات الموجودين قائلين "حاسب البنت تحت العربية البنت تحت العربية " إلا أن قضاء الله قد نفذ ودهست السيارة طفلته وغمرت الدماء المكان ،وأسرعوا الحاضرين ليأخذوا الطفلة إلى المستشفى لإنقاذها إلا أنها قد فاضت روحها البريئة لتلقى ربها فور وصولهم المستشفى.

تم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي أمرت بتسليم جثمان الطفلة لذويها لدفنها بمقابر العائلة ومباشرة التحقيق.