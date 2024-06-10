في احتفالات العيد القومي.. محافظ المنوفية يفتتح حمام السباحة بمركز شباب أشمون

اختتم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بافتتاح حمام السباحة بمركز شباب أشمون باستثمارات بلغت 8 ملايين جنيه وسط فرحة الأهالي، وذلك في إطار احتفالات المنوفية بعيدها القومي الـ118وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتلبية وتوفير احتياجات المواطنين من أجل النهوض بحياة الإنسان المصري إلى الأفضل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة تحقيقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والنواب صابر عبد القوي، أحمد الخشن، عصام ياسين أعضاء مجلس النواب، و محمود الفولى وكل وزارة التربية والتعليم ، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

حيث تفقد محافظ المنوفية حمام السباحة والمقام على مساحة 1500 م ويضم "حمام سباحة نصف أولمبي وترفيهي وأطفال"، وأكد المحافظ حرصه واهتمامه على التعاون الكامل والمشترك للنهوض والارتقاء بالقطاع الرياضي وتشجيع الاستثمار في مجالات القطاع الرياضي وتعظيم الاستفادة منها لتقديم خدمات رياضية أفضل، مشيراً إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والإنشائية للمنشآت الرياضية لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتوفير سبل الرعاية للرياضيين في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

المحافظ يفتتح توسعات مدرسة الوحدة المجمعة بسبك الأحد بتكلفة 6 مليون جنيه



هذا وفي إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية، افتتح محافظ المنوفية توسعات الجناج الجديد بمدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بسبك الأحد "أبو بكر الصديق سابقاً" بتكلفة استثمارية 6 ملايين جنيه بإجمالي 18 فصل دراسي تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية ، كما تم صيانة الجناح القائم بتكلفة مليون جنيه بهدف تقديم خدمة تعليمية أفضل وتقليل الكثافات الطلابية بالمدارس .

وأكد محافظ المنوفية، أننا مستمرون في مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل بأرجاء المحافظة لإحداث نقلة نوعية شاملة بشتى القطاعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

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