"الأعلى للثقافة" يعقد ندوة لشباب ذوى الهمم بدمنهور.. صور

عقد المجلس الأعلى للثقافة، أمانة الدكتور هشام عزمى، ندوة بعنوان: "إبداعات شباب ذوي الهمم"، والتي تنظمها لجنة الشباب، ظهر اليوم الاثنين، بقصر ثقافة دمنهور بمحافظة البحيرة.

جاءت الندوة ضمن خطة نشاط وزارة الثقافة، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة منى الحديدي، مقررة لجنة الشباب.

أدارت الندوة الدكتورة شيماء حلمي، مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب، جامعة دمنهور، عضو لجنة الشباب، ويشارك في الندوة حسب الترتيب الأبجدي كل من إيمان أبو السعود، مدير الموارد البشرية لمحافظة البحيرة وعضو المجلس الاستشاري لذوي الهمم، والدكتورة فايزة زايد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد البسيوني، مدير قصر ثقافة البحيرة، والدكتورة منى الحديدي، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، جامعة حلوان، مقررة لجنة الشباب، ونجوى خلف، رئيس برلمان ذوي الهمم.