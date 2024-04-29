أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 467 ألفا و470 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 467 ألفا و470 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية بعد رصد مقتل 1320 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و285 دبابة و14 ألفا و7 من المركبات المدرعة و11 ألفا و985 من النظم المدفعية و1051 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و778 من أنظمة الدفاع الجوي و348 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 1974 من المعدات الخاصة و9 آلاف و528 طائرة مسيرة وغواصة و16 ألفا و109 من المركبات وخزانات الوقود".

من جهة أخرى، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، في بيان لها، أنه في خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تنفيذ 131 اشتباكا قتاليا على طول الخطوط الأمامية من جانب القوات الروسية.

وذكر البيان - الذي نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن الروس شنوا هجوما صاروخيا و82 غارة جوية، 108 طلقات صاروخية على مواقع القوات الأوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان.

وأضاف البيان أن غارات جوية روسية قصفت مناطق في خاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوروجيا، إضافة إلى منطقة خيرسون.

