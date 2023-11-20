بعد الطقس السيئ.. استمرار أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بشوارع الدقهلية

واصلت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال كسح وشفط مياه الأمطار منذ لليوم الثاني علي التوالي من خلال فرق العمل الميدانية .

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة تواجد تجمعات الأمطار وسرعة التعامل الفوري معها عملا علي راحة المواطنين.

وشدد محافظ الدقهلية علي أهمية متابعة تنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية، مشيرا لضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الأمطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين علي مستوى المحافظة ..

كانت محافظة الدقهلية قد تعرضت أمس لسقوط الأمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة وقد تمت علي الفور أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق ومستمرة حتى اليوم بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي بإشراف ومتابعة رؤساء المدن والمراكز والسادة نواب رؤساء المدن والمراكز.

وتتواصل اليوم أعمال كسح وشفط تجمعات الأمطار بكافة المناطق حتى يتم رفع كافة تجمعات المياه بالكامل من كافة الأنحاء.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم في هذا الشأن.

استمرار اعمال شفط مياه الامطار بالدقهلية

اعمال شفط وكسح المياه (2)

اعمال شفط وكسح المياه (3)

اعمال شفط وكسح المياه (4)

اعمال شفط وكسح المياه (5)