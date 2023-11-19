محافظ الدقهلية: مبادرة حياة كريمة طفرة لم تشهدها الدولة على مر التاريخ

أكد أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن مبادرة حياة كريمة والتي جرى تنفيذها بعدد من القرى من بينها قرى مركز شربين بمحافظة الدقهلية، لم تشهدها الدولة المصرية علي مر تاريخها في إطار بناء الرئيس الجمهورية الجديدة فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلي تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في كافة القطاعات .

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية اليوم الأحد، للتأكد من تشغيل المباني التي جرى الانتهاء من تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بشربين ودخولها الخدمة وتقديم الخدمات للمواطنين، ومتابعة الموقف التنفيذي للمراحل النهائية للمشروعات المتبقية.

حضر الإجتماع الدكتور محمد فرجاني والدكتور ناصر هاشم ممثلي المكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء والمسؤولين عن متابعة حياة كريمة بالدقهلية، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودار الهندسة استشاري مبادرة حياة كريمة والأجهزة التنفيذية، وممثلي الشركات وقطاعات المرافق بالدقهلية.

ناقش "المحافظ" خلال الاجتماع نسب التنفيذ النهائية للأعمال المتبقية في كافة القطاعات ومنها الطرق والكهرباء وقطاع الصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.

ووجه "مختار" بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذ الأعمال النهائية من أجل دخول كافة القطاعات الخدمة وتحقيق الاستفادة الكاملة منها لصالح المواطنين.

وشدد المحافظ علي ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية وسرعة الانتهاء من الأعمال النهائية بكافة القطاعات تمهيدًا لتدشين المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة في مراكز ( بلقاس - اجا - ميت غمر - السنبلاوين - المنزلة ).

وأكد علي ضرورة الاستفادة من مبادرة حياة كريمة بشربين وتطبيقها علي مراكز المرحلة الثانية لتلافي أي مشاكل أو معوقات قبل البدء في التنفيذ لضمان عدم تعطيل العمل حتي تكون الدقهلية في مقدمة المحافظات.