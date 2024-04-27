اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية: وقف نزيف الدم الفلسطيني أولوية قصوى

السبت 27/أبريل/2024 - 09:11 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الأحد 28 أبريل 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية: وقف نزيف الدم الفلسطينى أولوية قصوى

عمل مُكثف مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار فى غزة وتبادل المحتجزين

معلومات مصر فى أمن وأمان

مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.. مصر تواكب التطور العالمى والتحول الرقمى

براءة أونروا

تقرير كولونا ينصف الوكالة.. والمانحون يستأنفون التمويل.. والصحافة الصهيونية: الحملة فشلت

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى اليومى لإسقاط المساعدات الإنسانية على شمال غزة

حماس تدرس رد إسرائيل على مقترح بشأن الهدنة فى غزة

اتهام 7 أكراد بتمويل حزب العمال الكردستانى من فرنسا

«باخ»: دعوة رياضيين فلسطينيين لأولمبياد باريس حتى فى حال عدم تأهلهم

الأمم المتحدة: 14 عامًا لتطهير قطاع غزة من الأنقاض والقنابل غير المنفجرة