نصائح من حماية المستهلك للمواطنين بشأن تخفيضات "الجمعة البيضاء"

أصد جهاز حماية المستهلك مجموعة من النصائح للمواطنين عند الشراء، خلال موسم التخفيضات في الجمعة البيضاء.

حيث قام العديد من المحال التجارية والعلامات التجارية، بعروض وتخفيضات في يوم الجمعة البيضاء.

وقام جهاز حماية المستهلك بأعداد عدد من النصائح والأرشادات حتي تحمي المواطن من الوقوع في فخ العروض الوهمية والتخفيضات الخادعة.

وننشر أبرز النصائح والأرشادات التي أصدرها الجهاز:

في حالة الشراء عبر المنصات الإلكترونية تأكد من أنها منصة معتمدة وموثوق منها و متواجدة داخل جمهورية مصر العربية .

يلتزم المورد بأن يعلن عن سعر السلعة و يشترط أن يكون السعر شامل الضرائب و الرسوم أي تكلفة أخري علي سعر السلعة ،و الخدمة إن وجدت .

ضرورة الوعي بالمنتج الذي تقوم بشرائه ويشمل ذلك بياناته وكتيب التشغيل و فاتورة الشراء و الضمان.

تأكد أن القانون يلزم المورد توضيح كل البيانات الجوهرية للسلع و المنتجات وطرق الإستخدام ، وما بعد البيع ويجب أن تطلع على كل ذلك قبل الشراء .

إذا كان هناك عقد فيجب قراءة العقد بشكل جيد لأنه سيكون الحكم بينك وبين مُورد السلع .

ويذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار بتكليف إبراهيم عبد العال عبده السجيني القيام بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.

شغل إبراهيم السجيني منصب رئيس لقطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ومشرف علي قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية.

كما تولي عمل قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.