ضبط المتهم بإتلاف ماكينات الصراف الآلي فى الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية من ضبط المتورط في إتلاف 6 ماكينات صراف آلي بنطاق شارع الجيش والجمهورية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية باستخدام "أجنة حديدية"، لبتبين انه مشرد مطلوب ضبطه لتنفيذ أحكام قضائية و نظرا لمعاناته من اكتئاب نفسي ترك منزله بمحافظة سوهاج منذ عامين وأصبح مشردا بالشارع.

كان اللواء كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد على فوزي خضر، مامور قسم شرطة ثان المنصورة من "مدحت محمد أمين"،41 عاما، محامي حر، وكيلا عن رئيس البنك الزراعي بالدقهلية، تضرر موكله من وجود تلفيات بعدد 6 ماكينات صراف آلي ATM وعددهم 4 ماكينات بشارع الجيش و 2 شارع الجمهورية ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وكلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث من ضباط قسم المساعدات الفنية بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة ثان المنصورة وتحت إشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية لكشف غموض الحادث وملابساته والمتسبب فى إتلاف الماكينات ودوافعه.

وتوصلت جهود فريق البحث الى تحديد مرتكب الواقعة من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وكاميرات المراقبة ويدعي "إسلام.ب.م.ب"،34 عاما، عامل ومقيم بمركز طهطا محافظة سوهاج والمطلوب ضبطه لتنفيذ أحكام قضائية (ضرب-تبديد)

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث من ضبطه، وبمواجهتة اقر واعترف بارتكاب وقائع تكسير وإتلاف ماكينات الصراف الآلي وعلل ذلك لمروره بحالة نفسية سيئة"اكتئاب نفسي"، وترك منزله منذ حوالي عامان واعتاد من ذلك الحين التنقل بين المحافظات مشردا وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقائع"أجنة حديدية" تم ضبطها .

وتابع المتهم أنه بخلاف إتلاف ماكينات للبنك الزراعي المصري أتلف عدد 2 ماكينة صراف آلي ATM تابعين للبنك الأهلي المصري بنطاق شارع الجمهورية و بالفحص تبين صحة ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 12737 جنح قسم ثان المنصورة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.