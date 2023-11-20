"بيطري الشرقية" تحصن 253 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة والسمكية.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن (إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية ) بالمديرية قامت خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٣ م بتحصين ١٢١ألف و ٨١٠ طائر بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و٩٤ ألف و ٢٠٠ طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى و ٣٧ ألف طائر بالحضانات بإجمالي تحصين ٢٥٣ ألف و ١٠ طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على ١٨٥٠ منزل بالقرى والمدن و مزارع الدواجن كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن ٧٩ مزرعة من خلالها تم أخذ مسحات للفحص ٥٠٠ مسحة لإجمالي عدد طيور ٢٥٣ ألف طائر بالإضافة إلى استخراج ٦٣٤ تصريح ما قبل البيع وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـ ٢٤ مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة فى ( إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية ) قامت بتنظيم ٤٧٥ ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة ١١٠٠ لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و٩٥ لقاء مكتبي للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.