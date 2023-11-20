“الصحة” تستقبل 29 طفلا من غزة بالحضانات المجهزة عبر معبر رفح

توجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، صباح اليوم، إلى العريش، وذلك استعدادا لاستقبال الأطفال الفلسطينيين فى معبر رفح البرى تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج اللازم، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حيث أكد وزير الصحة أن هناك تكليفا رئاسيا بالدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وعلاجهم فى المستشفيات المصرية.

وأكد مصدر مسئول لـ"البوابة نيوز"، أنه تم الاستعداد بأكثر من 40 سيارة إسعاف مجهزة تجهيزا كاملا، وهناك تنسيق لاستقبال 29 من الأطفال الخدج من قطاع غزة ، مشيرا أنه سوف يتم نقل 12 طفلا إلى القاهرة جوا ، بينما يتم نقل 5 آخرين برا ، فيما تستقبل مستشفيات العريش وشمال سيناء باقى الأطفال .

وأوضح وزير الصحة، أن مصر استقبلت عددا من الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء القصف الغاشم من جيش الاحتلال، فى مستشفيات مصر، لافتا إلى وجود 150 سيارة إسعاف لنقل الجرحى الفلسطينيين.