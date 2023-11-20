إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر

أصيب 7 اشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة إشارة غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 7 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.