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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الصحة: نقل الأطفال الخدج الفلسطينيين فور وصولهم معبر رفح إلى مستشفيات بالعريش والقاهرة

وزير الصحة
وزير الصحة
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أنه سيجرى نقل الأطفال الخدج الفلسطينيين فور وصولهم معبر رفح إلى مستشفى العريش العام ومستشفيات القاهرة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

ووصل وزير الصحة بتوجيهات من الرئيس السيسي، منذ قليل إلى مطار العريش تمهيدا لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين، عبر معبر رفح البري.

ومن المقرر أن يجرى نقل الحالات الصعبة من الأطفال المبتسرين إلى القاهرة بطائرات خاصة، وفقًا إلى توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه باستقبال الأطفال المبتسرين من الفلسطينيين.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، فى وقت سابق، عن استعدادات وزارة الصحة المصرية لاستقبال الأطفال حديثى الولادة القادمين من قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية.

وأكد أن هناك توجيهات لوزارة الصحة بالعمل على استقبال الأطفال الخدج من قطاع غزة، مضيفًا: «مجموعة الأطفال الخدج الموجودين في مستشفى الشفاء، نستعد لاستقبالهم في مصر في ظل عدم قدرة المستشفى الفلسطيني على تقديم الرعاية الصحية لهم، وهناك توجيهات لكل جهات الدولة للعمل على استقبال الأطفال الفلسطينيين».

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «هناك سيارات إسعاف مجهزة أمام معبر رفح، تحمل حضانات متنقلة وتتواجد منذ عدة أيام، في انتظار وصول الأطفال الخدج من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني، وجرى تجهيز أماكن بالمستشفيات المصرية لاستقبال الأطفال».

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