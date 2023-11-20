مهرجان الحرية المسرحي يختتم دورته التاسعة ويعلن الفائزين

اختتم مهرجان الحرية المسرحي، فعاليات دورته التاسعة، التي تحمل اسم فنان الشعب السيد درويش، مساء أمس الأحد، بمركز الحرية للإبداع بمدينة الإسكندرية.

وأعلنت جوائز الدورة التاسعة من المهرجان، التي جاءت كالتالي:

أولا: شهادات التميز

التميز في تجربة صناعة المسرح التفاعلي، وحصل عليها صهيب عصام، عن عرض "أنني أب مثالي".

والتميز في تجربة صناعة المسرح الموسيقي، وحصل عليها محمد عوض، عن عرض "لعبة الأيام".

والتميز في التمثيل، وحصلت عليها روان رضا، عن عرض "الطريقة المضمونة للتخلص من البقع"، وآلاء علي، عن عرض "آل كرامزوف"، وأحمد عبدالرحيم، عن عرض "محجوز".

ثانيا الجوائز:

وقد رأت لجنة التحكيم حجب جائزتي أفضل أزياء، واستعراضات، وتحويل قيمتها المادية إلى جائزة ثاني أفضل ممثل، وممثلة.

وجاءت جائزة أفضل إضاءة، وقيمتها ٣٠٠٠ جنيه، التي رشح لها عبدالله صابر عن "آل كرامازوف"، وأحمد علي، عن "الطوق"، وأحمد علاء عن "أحفاد دافينشي"، وفاز بها أحمد علاء عن "أحفاد دافينشي".

وجائزة أفضل ديكور وقيمتها ٣٠٠٠ جنيه، رشح لها مصطفي التهامي عن عرض "آل كرامازوف"، ولبني الامام عن عرض "أحفاد دافينشي"، ودنيا عزيز، عن عرض "لعبة القلب الأسود"، وفاز بها مناصفة بين مصطفي التهامي، عن عرض "آل كرامازوف"، ودنيا عزيز عن عرض "لعبة القلب الأسود".

وجائزة أفضل موسيقي وقيمتها ٣٠٠٠ جنيه، رشح لها أسامة حماد، عن عرض "الطوق"، وأحمد حسني، وديفيد سمير، وفاز بها أحمد حسني وديفيد سمير، عن عرض "آل كرامازوف".

وجائزة ثاني أفضل ممثلة وقيمتها ٣٠٠٠ جنيه، رشح لها ماري صليب، عن عرض "الأطلال والخرائب تتهيأ للنوم"، ومريم مصطفى، عن عرض "أحفاد دافينشي"، ومريم عثمان، عن عرض "الطوق"، ومشيئة رياض عن عرض "المسرحية الأخيرة"، وفاز بها مناصفة بين مريم مصطفى عن عرض " أحفاد دافينشي"، ومريم عثمان، عن عرض "الطوق".

وجائزة أفضل ممثلة وقيمتها ٣٠٠٠ جنيه، رشح لها ندى جمال، عن عرض "الطوق"، وريهام عبدالرازق، عن عرض "الطوق"، وجنى أبو زيد، عن عرض "أحفاد دافينشي"، وفازت بها جني أبو زيد، عن عرض "أحفاد دافينشي".

وجائزة ثان أفضل ممثل و قيمتها ٣٠٠٠ جنيه رشح لها، مصطفي خطاب عن "آل كرامازوف"، وإسلام فتحي عن "الطوق"، ونادر محسن، عن "لعبة القلب الأسود"، وفاز بها مناصفة بين مصطفي خطاب، عن "آل كرامازوف"، ونادر محسن، عن "لعبة القلب الأسود".

وجائزة أفضل ممثل وقيمتها ٣٠٠٠ جنيه، رشح لها محمد فريد، عن "راشومون"، ومحمد عادل يوسف، عن "آل كرامازوف"، وعمر الشرنوبي، عن "مسافر ليل"، وفاز بها عمر الشرنوبي، عن "مسافر ليل".

وجائزة لجنة التحكيم الخاصة وقيمتها ٣٠٠٠ جنيه، رشح لها عرضين "لعبة القلب الأسود"، و"الطوق"، وفاز بها عرض "الطوق".

وجائزة أفضل مخرج وقيمتها ٣٠٠٠ جنيه، رشح لها محمد بهجت، عن عرض "أحفاد دافينشي"، ومحمد فرج الخشاب، عن عرض "الطوق"، وعبدالرحمن محسن، عن عرض "آل كرامازوف"، وفاز بها عبدالرحمن محسن، عن عرض "آل كرامازوف".

وجوائز العروض رشح لها، "أحفاد دافينشي"، و"آل كرامازوف"، و"مسافر ليل"، وفاز بجائزة ثاني أفضل عرض وقيمتها ٤٥٠٠ جنيه، عرض "أحفاد دافينشي".

وفاز بجائزة أفضل عرض وقيمتها ٧٥٠٠ جنيه، عرض "آل كرامازوف".

وتكونت لجنة تحكيم الدورة التاسعة من الدكتور أسامة رؤوف، "رئيسا"، والفنان عمرو عبدالعزيز، والكاتب حمدي زيدان، والدكتور إبراهيم حجاج، والدكتور محمد عبدالسلام، والدكتورة نيفين كمال، والفنان إيهاب يونس.

أقيمت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الحرية المسرحي، في الفترة من ١٠ حتى ١٩ نوفمبر الجاري، بمركز الحرية للإبداع بمدينة الإسكندرية، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، وبرعاية وزارة الثقافة، والرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة سميرة عبدالعزيز.

وشارك في هذه الدورة التي تحمل اسم فنان الشعب السيد درويش 14 عرضا مسرحيا.