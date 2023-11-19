«سياحة النواب» توصي محافظة أسوان بالسماح للعائمات الفندقية بالتراكي

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، مساء اليوم، اجتماعين، لمناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن غلق 7 مراسي سياحية بأسوان تستوعب حوالي 30 عائمة، وعدم توفير البديل.



حضر الاجتماع ممثلين لوزارتي السياحة والآثار، والتنمية المحلية، ومحافظة أسوان، وغرفة المنشآت الفندقية.



وقالت نورا علي، إن أسوان وجهة سياحية مفضلة للسائحين، وأن المراسي تمثل واجهة حضارية وبانوراما جمالية على النيل.



وأوضحت أن الدولة تحث على تشجيع الاستثمارات في السياحة النيلية، حيث تعد من الأنماط الفريدة التي تتميز بها مصر دون سواها من دول شمال شرق أفريقيا.



وأشارت إلى عدم إدراك بعض العاملين بالعائمات لقضايا البيئة، وعدم مراعاتهم الاشتراطات وحماية النيل من التلوث، ما بتطلب تدريب هؤلاء العاملين.

وقد أوصت اللجنة المحافظة بمجموعة توصيات جاء أبرزها:



١- السماح بالتراكي للعائمات الفندقية حتى 6 عائمات بشكل مؤقت لحين توفير المراسي البديلة.

٢- فرض الرقابة على العائمات، وعمل دوريات تفتيش مستمرة على طول مجاري المياه والإبلاغ عن أية مخالفات تؤثر على النيل.



٣- التنبيه على وزارة السياحة، وغرفة المنشآت الفندقية بضرورة التناوب بالأماكن المخصصة لصرف العائمات في مياه النيل.



٤- التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة السياحة بشأن أي قرارات قد تؤثر على القطاع السياحي.



٥- مراعاة زيادة المراكب النيلية بخطة التطوير والتنمية للمراسي السياحية بأسوان.