فيديو.. شاهيناز تطرح أغنيتها الجديدة "مصرية"

طرحت الفنانة شاهيناز أغنيتها الجديدة «مصرية» عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية.

الأغنية من كلمات أحمد شوقي، ألحان وتوزيع آدم حسين، توزيع ديجيتال شركة آيفاز.

ويقول مطلع الأغنية



يارب ياللي خلقتني مصرية

وجعلت عشق بلادي ساكن فيَّا

درني اني أحبها وأصونها

وأديها عمري فدا لعيونها

تكبر وتعلا وتقوى دايما بيا

قدرني أحول حبي ليها سفينة

تاخدها وتعدي لاجمل مينا

وقبل ما أحلم لحظة فيها لنفسي

ألاقيني بنسى عشانها ذاتي ونفسي

وأحلم عشانها وأعمل اللي عليا

يارب جمعنا على الخير.

يذكر أن آخر الأغاني التي طرحتها شاهيناز أغنية لو ناسيين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان، وأغنية قلبي بيدلع وأغنية دندنه.

https://m.youtube.com/watch?v=vRyW58Izf-A&pp=ygUZ2LTYp9mH2YrZhtin2LIg2YXYtdix2YrYqQ%3D%3D