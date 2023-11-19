محافظ أسوان يتابع فعاليات البرنامج التدريبى "وعى" لتأهيل 50 قيادة محلية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات البرنامج التدريبى (وعى) للعاملين بالوحدات المحلية القروية ، مشيداً بدور المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) وإهتمامها بالقيادات المحلية من خلال رفع المستوى المهنى والوظيفى وتنفيذ خطط وبرامج الدولة لإعداد وتأهيل قيادات محلية مستدامة .

جاء ذلك تحت مظلة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة ) وفى إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومنظمة الأغذيه العالمية (WFP) وبالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي .

من جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة أن البرنامج التدريبى يستمر لمدة 4 أيام ويستهدف تدريب 50 قيادة محلية ، وذلك بحضور الدكتورة رباب يحيى مسئول المشاركة المجتمعية بالإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية ، والدكتورة أمال زكى مستشار وزير التضامن الإجتماعى لبرنامج وعى التنموى ، والدكتور أحمد شاهين مستشار الوزير للتواصل التفاعلى ، وأيضاً الدكتورة سلوى ندا إستشارى ومدير برامج الصحة الانجابية، بالإضافة إلى ليلى أحمد ممثل برنامج (WFP)، وخالد عبدالجليل مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة حياه كريمة بالمحافظة .

وأوضح السكرتير العام المساعد أن البرنامج التدريبى (وعى) يهدف إلى تدريب وإعداد مدربين (TOT) من خلال إكسابهم المهارات والمعارف والإتجاهات الصحيحة والسلوكيات السليمة المتعلقة بحماية وتنمية الأسرة والتقليل من عوامل الخطورة للحد من وفيات الأمهات والأطفال، بجانب إكسابهم القيم الداعمة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، علاوة على مهارات التواصل الفعال .

وأشار إلى أنه فى نهاية التدريب سيتم عقد إختبار لتقييم المتدربين لمعرفة مدى الإستفادة منه على أن يتم تطبيقه بالوحدات القروية بعد إنتهاء فترة التدريب .

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