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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وصول الشحنة الثانية من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية

البوابة نيوز
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استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى دعم المنظومة الطبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم فى مجال الرعاية الصحية والسعى نحو تحقيق الإكتفاء الذاتى من الأدوية المشتقة من البلازما، وفى إطار التعاون الوثيق بين شركة "جريفولز إيجيبت " التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة " جريفولز الأسبانية " الرائدة بمجال مشتقات البلازما.

وصلت الشحنة الثانية من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية من أسبانيا وإشتملت الشحنة على دواء الجلوبيولين المناعى الذى يعالج أمراض نقص المناعة الأولية والثانوية ودواء فاكتور 8 لإضطرابات النزيف الذاتى (هيموفيليا) بالإضافة إلى دواء الألبومين البشرى الذى يستخدم فى الطوارئ والحروق وأمراض الكبد والكلى والعديد من الحالات المرضية الأخرى.

وجارى حاليًا إرسال كميات متزايدة من البلازما المصرية التى يتم تجميعها بمراكز التبرع بالبلازما التابعة لشركة " جريفولز ايجيبت " والبالغ عددها 9 مراكز من إجمالى 20 مركز على مستوى الجمهورية وتخضع جميعها لأعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة.

فيما أكد اللواء طبيب مجدى أمين مبارك رئيس مجلس إدارة " جريفولز ايجيبت " بأنه من المتوقع وصول شحنات من الأدوية المشتقة من البلازما المصرية بصفة متتالية مما يؤكد الحرص على الإمداد المستمر لهذه الأدوية الأساسية والتى تساعد على تعزيز نظام الرعاية الصحية فى مصر، علمًا بأن عملية إرسال البلازما للخارج وإعادتها كمنتجات دوائية نهائية إلى مصر تتم بصورة مؤقتة لحين الإنتهاء من إنشاء وتشغيل المصنع الجارى إنشاءه بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى يعد الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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