دبلوماسية: بوليفيا لن تشارك في مؤتمر أوكرانيا في سويسرا

صرحت سفيرة بوليفيا لدى روسيا ماريا لويزا راموس أورزاجاستي بأن الرئيس البوليفي لويس آرسي كاتاكورا وجه حكومته بعدم المشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه سويسرا حول أوكرانيا.

وقالت لويزا في تصريح خاص لوكالة تاس الروسية إن الرئيس لويس آرسي كاتاكورا وجه حكومتنا بعدم المشاركة في أي مخططات لا تأخذ في الاعتبار المصالح الحقيقية للدول المتصارعة ولا حتى تحلل الجذور العميقة للأزمة".

وأضافت: "خلال الزيارة الرسمية للرئيس البوليفي إلى روسيا،حظينا بفرصة لتحليل مختلف القضايا المدرجة على جدول الأعمال الجيوسياسي،ونرى بقلق أن هناك نوايا لدى بعض القوى لإثارة الصراعات والمواجهات في مناطق مختلفة من العالم".

ووفقا للسفيرة،فإن بوليفيا تعتقد أنه في أوقات المواجهات،فإن بناء الثقة بين الأطراف مسألة يتطلب مسئولية وإرادة كبيرة،ليس فقط من جانب أولئك الذين هم في صراع مباشر،ولكن أيضا من أولئك الذين يثيرونه".

وأضافت أن "بوليفيا تعتقد أن حل مشاكل من هذا النوع يجب يكون في إطار بيئة تتواجد فيها جميع الأطراف المعنية".

وكان رئيس بوليفيا قد حضر منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي،وخلال هذه الزيارة،أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،والتقى بالمدير العام لمؤسسة روساتوم الحكومية.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية في وقت سابق إن برن دعت أكثر من 160 وفدا لحضور مؤتمر بورجنستوك المقرر عقده في الفترة من 15 إلى 16 يونيو الجاري،بما في ذلك وفود من دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين ودول البريكس،ووفقا للمسئولين السويسريين،لم تتم دعوة روسيا،وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا لن تصر على المشاركة إذا كانت غير مرغوب فيها في المؤتمر.