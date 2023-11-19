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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط المتهمين باستدارج عامل توصيل طلبات والتعدى عليه وسرقته بالإكراه في كرداسة

المتهمين
المتهمين
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نجحت اجهزة الأمن بالجيزة فى ضبط 3 أشخاص  لقيامهم بإستدارج عامل توصيل طلبات والتعدى عليه وسرقة دراجته النارية بكرداسة .

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (عامل توصيل طلبات "مُصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم") بأنه أثناء إستقلاله دراجته النارية لتوصيل طلب بدائرة المركز ولدى وصوله فوجئ ب  3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية قام أحدهم بالتعدى عليه بعصا شوم فأحدث إصابته وإستولوا منه على الدراجة النارية قيادته ، ولاذوا بالهرب.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها بأرض زراعية متاخمة لمحل سكن أحد المتهمين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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