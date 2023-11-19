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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة: النازحون في غزة يعانون من قلة المأوى وصعوبة الوصول للماء والغذاء

غزة
غزة
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حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، من معاناة الفلسطينيين الذين نزحوا إلى جنوب قطاع غزة من الازدحام الشديد ومحدودية الوصول إلى المأوى والغذاء والماء. 

وأضافت الأمم المتحدة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد - أن استهلاك المياه من مصادر غير آمنة يثير مخاوف جدية بشأن الجفاف والأمراض المنقولة عبر المياه. 

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية قد أعلن، في وقت سابق، توقف كل المخابز عن العمل بسبب نقص الوقود والمياه ودقيق القمح، فيما أفادت الأونروا بتوقف محطتين لتوزيع المياه في جنوب غزة عن العمل بسبب نقص الوقود، مما أدى إلى حرمان 200 ألف شخص من مياه الشرب.

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