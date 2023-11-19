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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب هولندا يتأهل لنهائيات يورو 2024 بالفوز على أيرلندا

مباراة منتخب هولندا
مباراة منتخب هولندا وأيرلندا
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تأهل منتخب هولندا إلى نهائيات بطولة يورو 2024، مساء السبت، بعد الفوز على أيرلندا بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب يوهان كرويف أرينا.

وضمن المنتخب الهولندي تأهله إلى يورو 2024، بعد فوزه على نظيره الأيرلندي في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، التي تقام في ألمانيا الصيف المقبل.

وبلغ منتخب الطواحين نهائيات كأس أمم أوروبا للمرة الـ11، ليصبح ثالث أكثر المنتخبات تأهلًا للبطولة القارية خلف ألمانيا برصيد 14 مرة، وإسبانيا (12) مرة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد، فيجورست في الدقيقة 11 من صناعة ستيفان دي فري، ليخطف منتخب هولندا البطاقة الثانية من اليونان.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب هولندا رصيده إلى 15 نقطة في وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات يورو 2024، خلف منتخب فرنسا المتصدر بالعلامة الكاملة وفي رصيده 21 نقطة، بينما بات منتخب أيرلندا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

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