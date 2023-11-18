أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن تناقش استعدادات الانتخابات الرئاسية بأسيوط

عقدت أمانة العمال والفلاحين بالأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر ، أمين مساعد أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن اجتماعا تنظيميا بمحافظة أسيوط.

وشارك في الاجتماع التنظيمى أعضاء هيئة مكتب أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن وهيئة مكتب الأمانة بمحافظة أسيوط وأمناء العمال والفلاحين بجميع المراكز وهيئات مكاتب الأمانة في المراكز بمحافظة أسيوط وعدد من قيادات النقابات العمالية والفلاحين.

كما تناول الاجتماع مناقشة خطة الأمانة لتكثيف التواجد والتواصل مع المواطنين،وضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، وتم التأكيد على الثقل المجتمعي والاقتصادي لأمانة العمال والفلاحين خلال عملية الانتخابات الرئاسية.

وتضمن الاجتماع نقاشا بين أعضاء هيئة مكتب أمانة العمال والفلاحين المركزية وقيادات الأمانة بمحافظة أسيوط حول كافة القضايا المرتبطة باختصاصات الأمانة ، وكيفية الاستفادة من القواعد الحزبية المتواجدة علي أرض الواقع لما لهم من تعامل مباشر مع المواطنين.