ads
الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أيرلندا تعترف رسميا بدولة فلسطين

رئيس الوزراء الأيرلندي
رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعترفت أيرلندا رسميًا اليوم /الأربعاء/ بدولة فلسطين.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس -بحسب صحيفة /ذا جورنال/ الإيرلندية - إن بلاده تعترف بدولة فلسطينية.. مشيرا إلى أن كلا من أيرلندا والنرويج وإسبانيا سعترف اليوم بدولة فلسطين.
ووصف هاريس هذا القرار بأنه يوم تاريخي ومهم لأيرلندا وفلسطين.. مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يستحق السلام والأمل في المستقبل بدلا من المعاناة.
 

أيرلندا أيرلندا تعترف رسمي ا بدولة فلسطين دولة فلسطين رئيس الوزراء الإيرلندي