أيرلندا تعترف رسميا بدولة فلسطين

اعترفت أيرلندا رسميًا اليوم /الأربعاء/ بدولة فلسطين.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس -بحسب صحيفة /ذا جورنال/ الإيرلندية - إن بلاده تعترف بدولة فلسطينية.. مشيرا إلى أن كلا من أيرلندا والنرويج وإسبانيا سعترف اليوم بدولة فلسطين.

ووصف هاريس هذا القرار بأنه يوم تاريخي ومهم لأيرلندا وفلسطين.. مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يستحق السلام والأمل في المستقبل بدلا من المعاناة.

