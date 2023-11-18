تأثير ضغوط العمل السلبية على صحة الإنسان

ضغوط العمل الدائمة لها تاثير سلبي كبير على صحة الإنسان النفسية والجسدية فقد يعاني بسببها الموظف من اعراض مثل “الصداع، اضطرابات الجهاز الهضمي، اضطرابات في النوم، ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية”، ومن الآثار السلبية النفسية لضغوط العمل الإصابة بالقلق والتهيج، الاكتئاب، المشاعر المصطنعة، الإصابة بفقدان الذاكرة الجزئي، ضعف اتخاذ القرارات، مواجهة صعوبة في عملية التفكير، عدم القدرة على التركيز، والعزلة".

-أسباب ضغوط العمل:

المعنويات المنخفضة.

أسلوب الإدارة السيئ.

مسؤوليات الوظيفة.

المخاوف المهنية.

الأحداث الصادمة في العمل.

بيئة العمل السيئة.

-آثار ضغوط العمل على المؤسسة:

وجود نسبة عالية من الغياب من الموظفين.

ضعف الأداء والإنتاجية.

ارتفاع معدل دوران العمالة.

زيادة شكاوى العمال.

دافع ضعيف.

كيف يؤثر الضغط على السلوك الوظيفي

يؤثر على تركيز الموظف ومدى إنتاجيته.

-حلول لإدارة الضغوطات في مكان العمل:

التدريب على إدارة الإجهاد مع برامج مساعدة العاملين.

الاستعانة باستشاري مختص يساعد المنظمة على تحسين بيئة العمل.

مناسبة عبء العمل لقدرات الموظفين ومواردهم

التدريب على إدارة الإجهاد مع برامج مساعدة العاملين.

التمسك بايام الاجازات الاسبوعية او الشهرية للحصول على الراحة الجسدية والنفسية.

عدم الانغماس بمشاكل العمل بعد ساعات العمل الرسمية لكل موظف.