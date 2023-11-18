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السبت 18 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع عدد قتلاه بمعارك غزة البرية إلى 56 بعد مقتل 5 من جنوده

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل خمسة من جنوده، في قطاع غزة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى في صفوفه إلى 56 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي. 
وأوضح بيان جيش الاحتلال الذي أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية - أن ثمانية من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة في المعارك خلال الأيام الأخيرة. 

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة المعارك