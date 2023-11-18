جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع عدد قتلاه بمعارك غزة البرية إلى 56 بعد مقتل 5 من جنوده

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل خمسة من جنوده، في قطاع غزة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى في صفوفه إلى 56 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح بيان جيش الاحتلال الذي أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية - أن ثمانية من الجنود أصيبوا بجروح خطيرة في المعارك خلال الأيام الأخيرة.