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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يبحث سبل تطوير ورفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية بالتأمين الصحي

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا،  أن منظومة التأمين الصحي بالمحافظة،  تشهد تطورا كبيرا في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين، مؤكداً أن الحصول على العلاج والدواء حق أصيل لكل مواطن .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده ، لبحث سبل تطوير الخدمة العلاجية الموجهة للمرضى المترددين على مستشفي و عيادات التأمين الصحي ، بالإضافة إلى توفير احتياجات المؤسسات العلاجية ، لتقديم خدمة متميزة للمترددين عليها ، بحضور كل من النائب مصطفي محمود مصطفي ، و النائب محمد مصطفي الجبلاوي عضوا مجلس النواب ، و الدكتور أشرف كمال مدير عام فرع التأمين الصحي بجنوب الصعيد ، و الدكتور أشرف الاحمر وكيل مديرية الصحة ، و الدكتورة سماح فخر الدين ، مدير مستشفي التأمين الصحي ، و الدكتورة نجلاء عادل مدير التموين الطبي ، و احمد ابوالمجد مدير عام إدارة الشئون القانونية بالمحافظة .

استمع المحافظ خلال الاجتماع إلي عدد من المشكلات والقضايا المتعلقة بالخدمة الصحية والعلاجية بعيادات ومستشفي التأمين الصحي ، و أطقم العمل بها ، والموقف العام لمستوى الآداء ، إلي أنه جارى التنسيق مع وزارة الصحة ، والهيئة العامة للتأمين الصحي لتوريد جهاز القسطرة القلبية بمستشفي التأمين الصحي ، وكذلك تشغيل جهاز تحضير الكيماوي بالمستشفي ، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية المتميزة للمرضى المترددين .

وأضاف الداودي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي توفير صيادلة لسد العجز بالتأمين الصحي ، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة ، لافتا أنه تم النقاش حول الموقف التنفيذي لتجهيز المركز الإقليمى لرعاية وعلاج مرضى السكر  بمجمع عيادات التأمين الصحي بنجع حمادي ، والذي سيكون ثاني مركز يتم تشغيله بمحافظة قنا ، حيث تم افتتاح المركز الأول بمدينة العمال في يناير عام ٢٠٢٢ ، مضيفا أنه جاري التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي للبدء في إنشاء طابق ثاني بعيادة الوفاء الشاملة بمدينة قنا ، بهدف استيعاب أعداد أكبر من المنتفعين ، وتحسين مستوي الخدمات الطبية المقدمة لهم .

أشرف الداودى محافظ قنا التامين الصحى بجنوب الصعيد الخدمات الطبية والعلاجية الشئون القانونية القسطرة القلبية الموقف التنفيذي