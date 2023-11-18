الأمم المتحدة: الفيضانات تضرب منطقة القرن الإفريقي وتشرد الآلاف

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الفيضانات الشديدة في القرن الإفريقي أثرت على عشرات الآلاف من الأسر النازحة في إثيوبيا وكينيا والصومال، مما يعرض الأرواح وسبل العيش للخطر.

وقد نجمت الفيضانات عن الأمطار الغزيرة المستمرة، وجاءت في أعقاب أطول وأشد موجة جفاف مسجلة، والتي لا يزال الملايين في جميع أنحاء المنطقة يشعرون بآثارها - وفق ما جاء في بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

ومن بين أكبر الاحتياجات الغذاء والمأوى في حالات الطوارئ وأدوات المطبخ والبطانيات والمياه النظيفة وخدمات النظافة، كما تحتاج الأسر التي تعيش في المناطق المعرضة للفيضانات إلى دعم عاجل للانتقال إلى مناطق مرتفعة.

وقد تم تسجيل أكثر من 795 ألف حالة نزوح في الصومال وحدها، حيث أُجبر العديد من النازحين على الفرار من الصراع والجفاف.

وقال المتحدث باسم المفوضية ويليام سبيندلر: "لقد تعرضت المنازل لأضرار أو دمرت على نطاق واسع، وفي بعض المواقع، يحتمي الناس تحت الأشجار في الأراضي المرتفعة. هناك أيضًا تقارير مأساوية عن حالات غرق".

وأثرت الفيضانات المفاجئة في المنطقة الصومالية بإثيوبيا على أكثر من نصف مليون شخص، ومات ما يزيد عن 20 شخصًا، وفقًا للسلطات.

كما أن ما يقرب من 40 ألف أسرة، بما في ذلك تلك التي تبحث عن الأمان هربًا من الصراع الدائر في الصومال المجاورة، لا تزال في حالة فرار.

وقال سبيندلر إن 213 ألف لاجئ في خمس مستوطنات عانوا أيضًا. وأضاف أن ما يقرب من ألف أسرة فقدوا منازلهم، مشيرا إلى ندرة مياه الشرب النظيفة والآمنة وإعاقة الوصول إلى الخدمات الصحية.

وأضاف: "على الرغم من هذه الصعوبات، قدم العديد من اللاجئين مساهمات سخية لدعم أفراد المجتمعات المضيفة الذين تأثروا أيضًا بالأمطار الغزيرة".

وفي الوقت نفسه، تأثر أيضًا حوالي 25 ألف شخص في مخيمات داداب للاجئين في شمال شرق كينيا، حيث يبحث العديد منهم عن مأوى في المدارس الموجودة في المجمع أو في المجتمعات المجاورة. كما يستضيف بعض اللاجئين النازحين الجدد في منازلهم، مما يؤدي إلى الاكتظاظ.

وتابع سبيندلر: "لقد أعاقت الطرق التي غمرتها الفيضانات حركة الأشخاص، مما جعل من الصعب بشكل خاص على الأشخاص الضعفاء الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك النساء الحوامل للوصول إلى المستشفيات".

كما اضطرت 100 أسرة أخرى في مخيم كاكوما في شمال غرب كينيا إلى الانتقال بسبب التآكل الهائل للتربة بسبب الأمطار.

كما أعرب عن قلقه البالغ بشأن الصرف الصحي وقال، "قد تضررت مئات المراحيض العامة، مما يعرض الناس لخطر الإصابة بالأمراض المعدية، بما في ذلك الكوليرا. وقد دمرت العديد من الطرق، مما أثر على الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الحيوية الأخرى".