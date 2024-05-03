الجمعة العظيمة: محاكمة وصلب المسيح وختام أسبوع الآلام

تحتفل الكنيسة اليوم بالجمعة العظيمة، وهي مناسبة تذكر فيها محاكمة وصلب وتعذيب السيد المسيح، وتعتبر هذه الفترة ختامًا لأسبوع الآلام، وتمهيدًا للاحتفال بسبت النور وعيد القيامة.



أحداث هذا اليوم :-

في يوم الجمعة العظيمة، جريت محاكمة المسيح في ست محاكمات. جريت المحاكمة الدينية أمام حنان وقيافا، بينما جريت المحاكمة المدنية أمام هيرودس وبيلاطس ، ونظرًا لعدم توفر اليهود لسلطة لتنفيذ حكم الإعدام، كان على الوالي الروماني أن يقرر ذلك ، ومنذ أن كان الوالي لن يحكم بالإعدام بناءً على تهم دينية، قرروا تقديم تهمة أخرى لاستدانته، وهي أنهم ادعوا أن المسيح يطالب بالملك ويقاوم القيصر، وقد حُكم عليه بالجلد 39 مرة وصلبه حتى الموت.

بعد ذلك، أخذت السلطات العسكرية المسيح من دار الولاية إلى موقع الصلب المعروف بالجلجثة. وجرى تعليقه على صليب ووضعوا إكليلًا من الشوك فوق رأسه ولافتة مكتوب عليها “ملك اليهود”، ورفض المسيح أثناء تواجده على الصليب أن يشرب خلاً لتخفيف الآلام.

وقد وقفت أم المسيح وأختها ومريم المجدلية عند الصليب ، وأوصى يسوع تلاميذه بالاهتمام بأمه ، وكان من الواجب ألا يبقى أشخاص مصلوبين على الصليب في يوم السبت، وهو يوم عظيم بالنسبة لليهود ، لذا، أمر بيلاطس بكسر أقدام المصلوبين ، وعندما جاء الجندي لكسر ساقي المسيح، رأى أنه قد مات بالفعل، ولكنه طعن جانبه برمح، وخرج منه دم وماء وفقًا للإنجيل.

بعد وفاة المسيح، ظلمت السماء وانشق حجاب الهيكل، وجرى فتح القبور وفقًا للإنجيل، وبعد وفاة المسيح، طلب رجل غني يُدعى يوسف الرامي جسده من بيلاطس، وأُنزل ولف في قماش كتان ووضع في قبر لم يُستخدم من قبل.

بعد الجمعة العظيمة، يحتفل المسيحيون بما يُعرف بسبت النور أو الفرح، يبدأ هذا الاحتفال من مساء الجمعة بليلة أبو غلمسيس ويستمر حتى ساعات الصباح الأولى من يوم السبت، ثم يقام قداس عيد القيامة في الكنائس.