"التطرف والإرهاب في أوروبا".. كتاب حديث يرصد علاقة حرب غزة بانتشار الإرهاب

أصدر الباحث جاسم محمد، بالتعاون مع فريق بحث من المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في ألمانيا، في بداية عام 2024، كتاب ( التطرف والإرهاب في أوروبا).

و خلال هذا التقرير سنعرض الكتاب ونوضح رؤية تناوله لموضوع التطرف في أوروبا.

يستعرض كتاب التطرف والإرهاب في أوروبا، تأثير روسيا على الجماعات المتطرفة والمتطرفين الذين يتحركون من دولة إلى أخرى في أوروبا على مدى العقد الماضي.

و من خلال دراسات حالة متعددة، يوضح الكتاب الحالات التي تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بالاحداث السياسية الراهنة.

ويغطي الكتاب عشر دول أوروبية وهي: النمسا، جمهورية التشيك، فرنسا، ألمانيا، المجر، إيطاليا، بولندا، صربيا، سلوفاكيا، والسويد.

و يؤكد الكتاب على زيادة تسلل وتدخل روسيا في بيئة التطرف اليميني في أوروبا، التي يتم استخدامها لأغراض الحرب السياسية التي تشنها روسيا ضد الغرب بشكل عام، وذلك بحسب رؤية الباحث.

و يأتي هذا الكتاب في سياق مجموعة تقارير إعلامية حديثة أشارت إلى يام روسيا بنشر الدعاية التي تؤثر على السياسيين اليمينيين والمعارضين قبل انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024.

ويقول الباحث في كتابة، إن حرب غزة واحدة من عوامل تغذية التطرف والإرهاب في اوروبا، وذلك على الرغم من ان الحرب تدور في منطقة الشرق الأوسط، لكن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كان له تداعياته على القارة العجوز.

خاصة وأن تلك الحرب تسببت في الأنقسامات داخل الحكومات والبرلمانات الأوروبية وكذلك على الشارع الأوروبي.

ويؤكد الباحث بإن دول أوروبا نجحت خلال الفترة الماضية بالتعامل مع التهدبدات الإرهابية عن طريق التعاون الأمني والدولي وهذا الأمر منع حدوث عمليات إرهابية.

ويقول أنه من الممكن أن يشهد العالم الأوروبي خلال عام واحد توسع إرهابي، لكن ستبقى العمليات الإرهابية محدودة.