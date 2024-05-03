أسماك الهامور المفترسة تثير الجدل عقب ازدياد أعدادها بالبحر الأسود

حذر خبراء في علم الأحياء المائية من ارتفاع مخاطر غزو أسماك الهامور المفترسة لمنطقة البحر الأسود بعد تواجدها بأعداد كبيرة مما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول تلك المخاطر التي تسببها زيادة أعداد تلك الأسماك.

ووفقا لما قال مدير متحف ألوشتا للأحياء المائية فيكتور جيلينكو في تصريحات صحفية له: إن هناك تخوف من غزو أسماك الهامور المفترسة الخطيرة لمنطقة البحر الأسود وأن هذا النوع من الأسماك يعيش في الغالب في البحر المتوسط.

وأضاف أن في فبراير الماضي أعلن متحف ألوشتا للأحياء المائية عن مكافأة بقيمة 5 آلاف روبل مقابل كل سمكة يتم اصطيادها وقبل بضعة أيام تمكن الصيادون من اصطياد 3 أسماك من هذا النوع قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

كما أشار إلى أن أسماك الهامور على ما يبدو تقوم باستطلاع منطقة مائية جديدة وتدخل إلى مياه البحر الأسود بمجموعات صغيرة و لكن هناك مخاطر من حدوث غزو خطير لهذه الأسماك لمنطقة البحر الأسود وازدياد أعدادها هناك.