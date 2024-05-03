"الشابو" وراء ذبح الطفلة "قمر" علي يد والدها بأسيوط

حالة من الذعر والخوف شهدتها عزبة التحرير بقرية ديروط الشريف بمركز ديروط ، عقب قيام اب بالتخلص من نجلته التي تبلغ من العمر ٣ سنوات.

تلقي مركز شرطة ديروط بلاغ يفيد بالعثور على جثة لطفلة مذبوحة داخل منزلها وعلي الفور انتقلت سيارة الإسعاف وضباط المباحث لمكان الحادث، وتبين مقتل «قمر.ع. م»، 3 سنوات، وتوجد بها آثار ذبح وشبهة جنائية، وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض الجريمة، وجرى معاينة موقع الحادث من قبل فريق من النيابة العامة مسرح الجريمة والجثة، وجرى اكتشاف وجود جرح قطعى بالرقبة، وتقرر نقل الضحية إلى مشرحة مستشفى ديروط العام، وعاين فريق من الطب الشرعى الجثة، لإعداد تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها، وكلف البحث الجنائى باستكمال التحريات فى الواقعة

وافادت التحريات الاولية أن الاب متعاطي للمخدرات وقالت والدة الضحية " ان الاب يتعاطي الشابو بشكل مستمر مما ادي لقيامه بقتل ابنته البريئة التي لم تكمل ٣ سنوات.

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