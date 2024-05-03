كينيا: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى أكثر من 200 شخص

أعلنت وزارة الداخلية الكينية ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى أكثر من مائتي شخص منذ شهر مارس الماضي. وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن نحو 210 أشخاص لقوا مصرعهم في كينيا بسبب ظروف الطقس السيء؛ من بينهم 22 شخصا قُتلوا على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن 90 شخصا آخرين في عداد المفقودين مما يزيد المخاوف من إمكانية ارتفاع حصيلة القتلى، مضيفة أن أكثر من 165 ألف شخص نزوحوا عن ديارهم. حسبما أفادت قناة فرنسا 24 الإخبارية.

جدير بالذكر أن أجزاءً واسعة من شرق أفريقيا شهدت هطولا غزيرا للأمطار، مما أدى إلى وقوع فيضانات وانهيارات أرضية تسببت في تدمير المحاصيل الزراعية وغرق منازل ونزوح مئات الآلاف من الأشخاص.

وتستعد كينيا وجارتها تنزانيا لمواجهة إعصار هيدايا، الذى من المتوقع أن يتسبب في أمطارا غزيرة ورياحا وأمواجا عالية لسواحلهما.

