من جنوب سيناء.. "صبحي": الفعاليات الرياضية أصبحت أحد أوجه الدعم الاقتصادي

أطلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الرحمن محمد، رئيس مجلس مدينة دهب، شارة بدء فعاليات ماراثون دهب الرياضي للجري، في نسخته التاسعة، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الادارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، بالتعاون مع كايرو رانرز، في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء بمشاركة متسابقين من 13 جنسية من مختلف دول العالم.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتواجده اليوم على أرض دهب الجميلة، لافتتاح النسخة التاسعة من ماراثون دهب الرياضي للجري، في نسخته التاسعة، هذا الحدث المُتميز الذي يُجسّد المكانة المرموقة التي تحتلها مصر على خريطة السياحة الرياضية العالمية.

مشيراً إلى أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق إنجازات رياضية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، بفضل دعم القيادة السياسية الحكيمة ورعاية الشباب لانهم هم المحرك للأحداث.



واضاف صبحي ان استضافة مصر لبطولات رياضية عالمية ضخمة، مثل بطولة العالم لكرة اليد وكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، ومؤخرا البطولة العربية العسكرية للفروسية، والتي اقيمت تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الامر الذي ساهم وبقوة في الترويج لمصر كوجهة سياحية رياضية مميزة.

وأكد وزير الرياضة في حديثه على حرصه الدائم في تنمية قطاع السياحة الرياضية، من خلال تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة والتي تجذب محبي الرياضة من مختلف دول العالم.

وأختتم وزير الشباب والرياضة حديثه موجها الشكر لكل

القائمين على تنظيم هذا الحدث المميز، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين في الماراثون، ومؤكدا على إستمرار دعم الرياضة والشباب المصري، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رياضية رائدة.

وأنقسم السباق إلى ركض لمسافة ٥ كيلو متر ، وأخر لمسافة ١٠ كيلو متر، فعاليات السباق بمنطقة اللاجون، وسط انبهار من المشاركين بالطبيعة الساحرة لمدينة دهب، وتنوع المزارات الطبيعية بها.

جدير بالذكر أن اللجنة المنظمة قامت فى الساعات المبكرة من صباح اليوم الجمعة، بشرح كافة تفاصيل الماراثون، وتوضيح خط السير، وتوزيع الأدوات الرياضية، ومستلزمات الماراثون، إضافة إلى تكريم الفائزين، وتوزيع الجوائز المقدمة لأصحاب المراكز الأولى بالماراثون، وضمت اللجنة المنظمة ممثلى كل من "كايرو رانرز"، و"الإدارة العامة للفاعليات والسياحة الرياضية" بوزارة الشباب والرياضة.

جاء الماراثون الرياضي بمدينة دهب ضمن أجندة فعاليات الادارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والتي تحرص فيها على جذب العديد من الفعاليات الرياضية الدولية واستقطاب الفعاليات الرياضية.