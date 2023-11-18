غريب يبحث عن العلاج وإنقاذ أسرته

غريب محمود الشوشاني، البالغ من العمر 38 عامًا، يعاني من ارتجاع المريء في المرحلة الرابعة وفتق في الحجاب الحاجز، مما يؤثر سلبًا على حياته اليومية. يعاني من أعراض مؤلمة وشديدة الوطأة تشمل حرقة المعدة وصعوبة في البلع وقئ دم.

تم تشخيصه بضرورة إجراء عملية منظار على الجهاز الهضمي، والتي يعد نجاحها ضروريًا لتحسين حالته الصحية. ومع ذلك، تكاليف العملية تفوق إمكانياته المالية المحدودة، مما يعرقل فرصته في التعافي.

العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية ذات نسبة نجاح منخفضة تبلغ حوالي 20٪ فقط في حالته. لكن العمليات التي تتطلب استخدام المنظار (التي تعرف أيضًا بالمنظارية أو العملية الجراحية البطنية المحدودة) لديها نسبة نجاح تصل إلى 80٪. وبالتالي، فإن العملية التي يحتاجها غريب تعتبر الحلا الأمثل.

بصرف النظر عن التكلفة الباهظة، يعتبر غريب الشوشاني العامل الوحيد الذي يعول على دعم عائلته. وزوجته وطفليه هما كان ينتظرون بفارغ الصبر تحسن حالته الصحية والقدرة على العودة إلى العمل وتأمين مستقبلهم. ومع ذلك، تصاعدت الأعباء على كاهل العائلة بسبب غلاء المعيشة وتكاليف العلاج والعناية الطبية.

نطلب من رجال الأعمال والأفراد الذين يكن للقضايا الإنسانية الاهتمام أن يمدوا يد العون لغريب محمود الشوشاني. إننا نسعى لمساعدته على تحقيق العملية الجراحية التي تُكلف علاجه وتحسين حالته الصحية. نعلم أن العمليات الجراحية المعقدة مكلفة للغاية، ولكن لا بد من إيصال رسالتنا إلى الناس والسعي لتقديم المساعدات اللازمة لتغطية التكاليف.

للتواصل

غريب محمود الشوشاني

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