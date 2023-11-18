العزل والمشدد 10 سنوات لـ3 موظفين بالسكة الحديد في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم وعضوية المستشارين محمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد وسكرتارية محمد فاروق، اليوم السبت، 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة لمدة سنة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية لاتهامهم بالعبث في حركة القطارات مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بمركز الزقازيق.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين سامي س م خ، ومحمد ح م م، ومحمد ال م م، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق في القضية رقم 28332 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق المقيدة برقم 2513 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق لاتهامهم بالعبث في حركة القطارات والتسبب في إصابة 3 أشخاص.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد عبثوا بجهاز التحكم "ATC" الخاص بالقطار رقم 570 بأن قام المتهم الأول بإغلاقه فافقده منفعته في استشعار منطقة التجديدات "فك الارتباط" الكائن بها محل الحادث وتهدئة سرعة القطار تلقائيا للحد المقرر "سرعة 30 كيلو متر في الساعة" بتعليمات الإعلان 12 لسنة 2021 بشأن فك ارتباط بلوك الشبانات الواقع بها الحادث، فنجم عن ذلك تجاوز القطار السرعة بمتوسط يربو عن 44 كيلو متر في الساعة، وأسهم في وقوع الحادث معرضا حياة مستقلي القطار للخطر وإصابة المجني عليهم: إسلام ح ع م م ونادية ش ك غ وحمد م أ ولم يُعد المتهم الثاني تشغيل جهاز التحكم الآلي في القطار أو تنبيه المتهم الأول لضرورة ذلك مع علمه بما سبق على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون جميعا تسببوا بخطأهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها "الهيئة القومية للسكة الحديد" بأن أخلوا بواجباتهم الوظيفية المبين سندها تفصيلا بالتحقيقات فوقع حادث القطار رقم 570 بجنوح ثلاث عربات مكيفة الهواء أرقام 111056 و111058 و111023 عن مسار القطار ونتج عن ذلك تلفيات بالعربات ومسار السكة الحديد وخلف ضررا ماليا يقدر بمائة وستة وستين ألف وثلاثمائة وثمانين جنيه على النحو المبين بالتحقيقات.