طقس الإسكندرية: انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

تشهد مدينة الإسكندرية انخفاض في درجات الحرارة منذ ساعات الصباح الأولى، والتي وصلت إلى 22 درجة مئوية، وسط تجمعات للسحب المنخفضة الكثيفة، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على معظم أنحاء المحافظة، بنسبة 10 %، وسرعة رياح تصل إلى 14 كم/ ساعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية خلال بيان لها منذ قليل عن حالة الطقس اليوم السبت 18 نوفمبر، مؤكدة على أنه يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ،مائل للحرارة على شمال الصعيد ،حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،كما أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم ٢٧ درجة مئوية.

كما أنه تبدأ التقلبات الجوية مساءا وسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وعن نشاط الرياح قالت ان هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، والتي أدت إلى ارتفاع أمواج البحر من 2 - 3 متر، وسط وجود تحذيرات للعاملين بالبحر أثناء عمليات الصيد.