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السبت 18 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023

دولار
دولار
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استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في مستهل تعاملات اليوم السبت 18 نوفمبر 2023، وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بداية تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري: 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.


وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف أبو ظبي الإسلامي).

بينما سجل سعر الدولار  مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري بداية تعاملات اليوم  30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر عند 30.75  جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.


وفي البنك التجاري الدولي  استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند نحو  30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

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