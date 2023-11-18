فلسطين.. الاحتلال يقصف مسجدًا ومركزًا ثقافيًا ومنازل وسط وجنوب القطاع

قصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم السبت، منازل، ومركزًا ثقافيًا، ومسجدًا وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع حزام ناري متواصل شمال القطاع، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وقالت مصادر لـ "وفا"، إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، أدت لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت أن طيران الاحتلال الحربي قصف مركزا ثقافيا في رفح، ومنزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين.

كما استهدف الطيران الحربي للاحتلال المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وبذلك تكون قوات الاحتلال استهدفت أكثر من 192 مسجدا في القطاع، دمر بشكل كامل منها 56 مسجدا.

وتواصل مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها في محيط منطقة أبو إسكندر، ومخيم جباليا شمال مدينة غزة.