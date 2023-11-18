الكهرباء السبب.. انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع ملابس بأبو النمرس

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق نشب داخل مصنع ملابس بمنطقة نزلة الاشطر التابعة لمركز أبو النمرس، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بالتحريات اللازمة حول الحريق.



ماس كهربائي

وتبين من خلال التحريات أن مصنع الملابس غير مرخص، وأنه لن يسفر عن وقوع إصابات.

وأفاد تقرير المعمل الجنائي أن الحريق نشب في مخلفات أقمشة وسبب الاشتعال، هو ضغط زائد في كابلات الكهرباء نتج عنه ماس كهربائي، أضرم النيران في مخلفات الأقمشة وأدى إلى احتراقها بالكامل.

كانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة اللواء، بنشوب حريق داخل مصنع ملابس بدائرة القسم، على الفور انتقل المقدم مصطفى المهدي رئيس المباحث والقوة المرافقة له.

وبالانتقال تبين أن الحريق في مصنع ملابس غير مرخص تم إخماده بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.