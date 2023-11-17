أحمد فهمي وهنا الزاهد قصة حب قصيرة وجدت طريقها للنهاية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية أنباء عن وجود خلافات وانفصال بين الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد، وازدادت حدة التكهنات بعد أن ألغت "هنا" متابعة شقيق أحمد وزوجته على تطبيق "انستجرام"، لتضع الفنانة حدا للجدل وتعلن الطلاق الرسمي عبر خاصية "الاستوري" والتي قالت خلالها: "الحمد لله تم الانفصال بينى وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

ولم يعلق كل من أحمد وهنا على أنباء الانفصال خلال الفترة الماضية، واكتفى الثنائي بانشغالهما في تصوير أعمالهما الفنية الجديدة، فكانت "هنا" تصور فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" ومسلسل "إقامة جبرية"، بينما "فهمي" كان مسافرا خارج القاهرة للعمل على أكثر من مشروع فني جديد.

تزوج أحمد فهمي وهنا الزاهد عام 2019 بعد قصة حب قصيرة، وتعاونا فنيا فى أعمال "الواد سيد الشحات" الذى عرض في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبدالرحمن "توتا"، ومسرحية "جوازة معفرتة" التي تم عرضها بالسعودية، وفيلم "مستر إكس" الذى عرض مؤخرا فى السينمات، وكذلك مسلسل إذاعى.

فيلم "مستر إكس" بطولة أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف أبرزهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبدالوهاب.