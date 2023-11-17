"الصحة الفلسطينية": ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على غزة إلى 11675 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من الشهر الماضي إلى 11675 شهيدا، والمصابين إلى حوالي 32 ألف جريح، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان، أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معطيات محدثة جراء انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة.

وأضافت إن ما يزيد عن 3600 مدنيا ما زالوا في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، من ضمنهم 1750 طفلا.

كما استشهد 202 من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، بالإضافة إلي ما يزيد عن 200 جريح من الكوادر الصحية، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

وأوضحت الوزارة أن 26 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي ما يزيد عن الثلثين، توقفت عن العمل إثر الأضرار الناجمة عن قصف الاحتلال الإسرائيلي أو نقص الوقود، مشيرة إلي أن المستشفيات التسعة المتبقية تعمل بشكل جزئي.