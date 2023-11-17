فلسطين.. 80 آلية وجرافة إسرائيلية تقتحم مخيم جنين وتفرض حصارًا على المدينة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين بـ 80 آلية وجرافة وفرضت حصارًا على المدينة.

وأمس الخميس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية حوسان غرب بيت لحم، وحولتها لثكنة عسكرية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية فلسطيني، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وسيّرت دوريات راجلة في أحيائها، وانتشرت في مناطق الشرفة، المطينة، والمشاهد وسط القرية، ومحيط المدارس، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح عدد من المنازل وحولوها لنقاط عسكرية.