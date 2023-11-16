منتخب الإمارات يستهل مشوار تصفيات المونديال برباعية في شباك نيبال

استهل منتخب الإمارات، مشواره في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بفوز كبير برباعية نظيفة في شباك نيبال، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد آل مكتوم بدبي.

وظفر المنتخب الإماراتي بأول 3 نقاط، من المباراة التي جمعته بمنتخب نيبال في إطار منافسات الجولة الأولى من تصفيات مونديال 2026.

وجاءت جميع أهداف الأبيض في الشوط الأول من اللقاء، ليحافظ بعدها على نظافة شباكه في الشوط الثاني.

وقص خليفة الحمادي، شريط أهداف المباراة في الدقيقة 11، ثم سجل علي مبخوت هدفين متتاليين في الدقيقة 36 من ركلة جزاء و44، قبل أن يحرز فابيو ليما رابع الأهداف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبذلك، تصدر منتخب الإمارات، جدول ترتيب المجموعة الثامنة من مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع البحرين صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما جاء منتخب اليمن ثالثًا بلا نقاط، فيما تذيل منتخب نيبال الترتيب بلا نقاط أيضًا.