شهداء وجرحى في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في مخيم جباليا وخان يونس وغزة.. صور

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال قصف مربعا سكنيا في مخيم جباليا، يضم منازل لعائلات أبو القمصان، ومسعود، والعسلي، والتلولي، وأبو دان، وعمارة أبو داير، ومخبز عجور، ومنازل أخرى مجاورة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وأظهرت مقاطع فيديو، مواطنون وطواقم إنقاذ يحاولون انتشال جثامين الشهداء، والجرحى العالقين تحت أنقاض المنازل المدمرة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال "عزبة ملّين" في جباليا، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وأعلنت المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إنهيار منظومته الصحية بالكامل، مع وصول عدد كبير من الجرحى إلى المستشفى، وعدم قدرة الأطباء على تقديم العلاج لهم. كما شن طيران الاحتلال الحربي غارات في محيط المستشفى.