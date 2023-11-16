علم فلسطين يرفرف في فوز منتخب الجزائر على الصومال

حقق منتخب الجزائر، مساء اليوم الخميس، فوزًا ثمينًا على نظيره الصومالي بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

استهل المنتخب الجزائري مشواره في تصفيات مونديال 2026، بحضور نجومه الكبار المحترفين في الدوريات المختلفة حول العالم.

افتتح أحمد عابدي لاعب منتخب الصومال، التهديف في اللقاء لصالح منتخب الجزائر بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية من بداية المباراة.

وأضاف المهاجم بغداد بونجاح الهدف الثاني لمحاربي الصحراء في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بثنائية دون رد لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، نجح يوسف أحمد في تقليص النتيجة بهدف في الدقيقة 65، ليضطر مدرب المنتخب الجزائري لإجراء أكثر من تغيير تفاديًا لصحوة منتخب الصومال.

وبالفعل، نجح لاعبو منتخب الجزائر في تأكيد الفوز بهدف ثالث في الدقيقة 80 عن طريق إسلام سليماني، الذي رفع علم فلسطين في أرضية الملعب، تضامنًا مع شهداء الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي عليه منذ أكتوبر الماضي، ليرفرف العلم الفلسطيني على ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر.

بتلك النتيجة، تصدر منتخب الجزائر جدول ترتيب المجموعة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع موزمبيق صاحب المركز الثاني.